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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ປະກາດເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 3 ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ປະກາດເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມເລກ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນແຄ໋ງຮ່ວາ - ບວນມາທວດ. ພິທີວາງສີລາລຶກໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີແນັດ ເຖິງ 2 ຈຸດຖ່າຍທອດສົດຄື: ແຂວງ ບາເຣ້ຍ - ວັງເຕົ່າ ແລະ ແຂວງ ດັກລັກ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ. ພາບ: Dương Giang-TTXVN   

ນີ້ແມ່ນ 3 ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຊື່ງລວມຄວາມຍາວ 3 ເສັ້ນທາງແມ່ນ 247 ກິໂລແມັດ; ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນຂອງ 3 ໂຄງການແມ່ນກວ່າ 115 ພັນຕື້ດົງ (ເກືອບ 5 ຕື້ USD).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດການກໍ່ສ້າງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຄົບຊຸດເປັນໜຶ່ງໃນສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະ 2000 – 2021, ທົ່ວປະເທດໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ການສຳລັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ລວມຄວາມຍາວໄດ້ກວ່າ 1.160 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ. ຂະນະທີ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030, ທົ່ວປະເທດສູ້ຊົນໃຫ້ມີທາງດ່ວນທັງໝົດປະມານ 5.000 ກິໂລແມັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະ 2021 – 2030, ຕ້ອງລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຫຼາຍທົບເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລວມຄວາມຍາວຂອງທາງດ່ວນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ.

ໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມເລກ 3 ມີຄວາມຍາວ ທັງໝົດເກືອບ 80 ກິໂລແມັດ ແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ແຂວງ ລອງອານ. ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2025 ແລະ ເລີ່ມນຳເຂົ້າໃຊ້ການນັບແຕ່ປີ 2026. ໂຄງການທາງດ່ວນບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າໄລຍະ 1 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 50 ກິໂລແມັດ. ຄາດວ່າ, ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນສາຍນີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ເວລາຂັບລົດຈາກນະຄອນໂຮ່ຈິມິນຫາແຂວງບາເຣ້ຍ-ວຸງເຕົ່າຈະຖືກຫຼຸດລົງ, ໃຊ້ພຽງປະມານ 70 ນາທີເທົ່ານັ້ນແທນທີ່ 150 ນາທີຄືປະຈຸບັນ. ໂຄງການທາງດ່ວນ ແຄ໋ງຮ່ວາ-ບວນມາທວດ ມີຄວາມຍາວເກືອບ 120 ກິໂລແມັດ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຮອດປີ 2025, ໂຄງການຈະກໍ່ສ້າງບາງຕອນຂອງເສັ້ນທາງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງທົ່ວເສັ້ນທາງໃນປີ 2026 ແລະ ນຳໂຄງການທັງໝົດເຂົ້າໃຊ້ການໃນປີ 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

IEA: ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນ 30%

IEA: ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນ 30%

ໃນບົດລາຍງານໃໝ່ທີ່ປະກາດ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 107 gigawatt ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022
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