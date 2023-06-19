ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ປະກາດເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 3 ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ
ນີ້ແມ່ນ 3 ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຊື່ງລວມຄວາມຍາວ 3 ເສັ້ນທາງແມ່ນ 247 ກິໂລແມັດ; ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນຂອງ 3 ໂຄງການແມ່ນກວ່າ 115 ພັນຕື້ດົງ (ເກືອບ 5 ຕື້ USD).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດການກໍ່ສ້າງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຄົບຊຸດເປັນໜຶ່ງໃນສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະ 2000 – 2021, ທົ່ວປະເທດໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ການສຳລັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ລວມຄວາມຍາວໄດ້ກວ່າ 1.160 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ. ຂະນະທີ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030, ທົ່ວປະເທດສູ້ຊົນໃຫ້ມີທາງດ່ວນທັງໝົດປະມານ 5.000 ກິໂລແມັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະ 2021 – 2030, ຕ້ອງລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຫຼາຍທົບເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລວມຄວາມຍາວຂອງທາງດ່ວນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ.
ໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມເລກ 3 ມີຄວາມຍາວ ທັງໝົດເກືອບ 80 ກິໂລແມັດ ແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ແຂວງ ລອງອານ. ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2025 ແລະ ເລີ່ມນຳເຂົ້າໃຊ້ການນັບແຕ່ປີ 2026. ໂຄງການທາງດ່ວນບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າໄລຍະ 1 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 50 ກິໂລແມັດ. ຄາດວ່າ, ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນສາຍນີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ເວລາຂັບລົດຈາກນະຄອນໂຮ່ຈິມິນຫາແຂວງບາເຣ້ຍ-ວຸງເຕົ່າຈະຖືກຫຼຸດລົງ, ໃຊ້ພຽງປະມານ 70 ນາທີເທົ່ານັ້ນແທນທີ່ 150 ນາທີຄືປະຈຸບັນ. ໂຄງການທາງດ່ວນ ແຄ໋ງຮ່ວາ-ບວນມາທວດ ມີຄວາມຍາວເກືອບ 120 ກິໂລແມັດ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຮອດປີ 2025, ໂຄງການຈະກໍ່ສ້າງບາງຕອນຂອງເສັ້ນທາງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງທົ່ວເສັ້ນທາງໃນປີ 2026 ແລະ ນຳໂຄງການທັງໝົດເຂົ້າໃຊ້ການໃນປີ 2027.