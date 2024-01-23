ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຣູມານີ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bucharest, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະວົງແຄບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣູມານີ Ion Marcel Ciolacu.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງກ້ວາງເລິກກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສະເພາະເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ, ໃນທຸກຊ່ອງທາງຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ; ຕົກລົງຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມກັບການພົວພັນທາງການເມືອງ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ຄື: ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ... ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. , ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ...
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດຢືນຢັນຄວາມສຳຄັນຂອງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນຳໃຊ້ຫຼືນາບຂູ່ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣູມານີ Ion-Marcel Ciolacu ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບເອກະສານຮ່ວມມື 19 ສະບັບລະຫວ່າງກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການສຳນັກງານຂອງສອງປະເທດ; ພ້ອມກັບ ສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື 15 ສະບັບລະຫວ່າງບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣູມານີ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bucharest, ປະເທດ ຣູມານີ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາສຳເລັດຜົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣູມານີ Ion-Marcel Ciolacu ໄດ້ດຳເນີນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມເພື່ອປະກາດໝາກຜົນການເຈລະຈາ.