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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ວຽກງານປ້ອງກັນ, ອັກຄີໄພຕ້ອງຖືສຸຂະພາບ, ຊີວິດອິນຊີຂອງປະຊາຊົນສູງກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ນັບຮົບກ່ວາ 200.000 ເທື່ອຄົນ ດ້ວຍພາຫະນະກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຢ່າງເພື່ອຈັດການກູ້ໄພກູ້ຊີບ ສຳລັບກໍລະນີໄຟໄໝ້, ລະເບີດ, ເຫດຂັດຂ້ອງ.

ໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ນັບຮົບກ່ວາ 200.000 ເທື່ອຄົນ ດ້ວຍພາຫະນະກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຢ່າງເພື່ອຈັດການກູ້ໄພກູ້ຊີບ ສຳລັບກໍລະນີໄຟໄໝ້, ລະເບີດ, ເຫດຂັດຂ້ອງ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທາງໄກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມວຽກງານປ້ອງກັນ, ອັກຄີໄພ ແລະ ສະຫລຸບ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິຂອງລັດຖະບານທີ່ກຳນົດວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດດັບເພີງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດແບບທາງໄກຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດ.

        ໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ນັບຮົບກ່ວາ 200.000 ເທື່ອຄົນ ດ້ວຍພາຫະນະກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຢ່າງເພື່ອຈັດການກູ້ໄພກູ້ຊີບ ສຳລັບກໍລະນີໄຟໄໝ້, ລະເບີດ, ເຫດຂັດຂ້ອງ, ອຸບັດຕິເຫດ 18.000 ກໍລະນີ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ບັນດາເຫດໄຟໄໝ້ໜັກໜ່ວງແມ່ນການກ່າວເຕືອນ ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບການຮີບດ່ວນທີ່ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານໜ້າທີ່, ຈິນຕະນາການສຳຜັດໃໝ່ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ອັກຄີໄພ, ຮັບມືກັບບັນດາເຫດໄຟໄໝ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄຟທາງຊັບສິນ, ພິເສດແມ່ນຊີວິດອິນຊີຂອງມະນຸດ, ຖືສຸຂະພາບ, ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງປ້ອງກັນ, ອັກຄີໄພ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບມະນຸດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ່ວນບຸກຄົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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