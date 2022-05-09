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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຖ໊າຍບິງ ຄວນເປີດກວ້າງການພັດທະນາອອກສູ່ທະເລ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທະເລ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ຖ໊າຍບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດ, ກວດກາສະພາບການລົງທຶນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂດເສດຖະກິດ ຖ໊າຍບິ່ງ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການເຮັດວຽກກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ.

ພາບ: ເຢືອງຢາງ-TTXVN  

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສູນກາງ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ຖ໊າຍບິງ ທີ່ສຸດ; ແລະ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງເຂດເສດຖະກິດ ຖ໊າຍບິງ ແມ່ນເໝາະສົມກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງພັກ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ກໍຄືເງື່ອນໄຂຂອງແຂວງ ຖ໊າຍບິ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ເຈາະຈີ້ມວ່າ ຖ໊າຍບິ່ງ ຄວນເປີດກວ້າງພັດທະນາອອກສູ່ທະເລ, ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທະເລ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ປະຕິບັດພິທີລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຮອບນອກຕົວເມືອງທາງທິດໃຕ້ນະຄອນ ຖ໊າຍບິງ. ນີ້ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ຖ໊າຍບິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງພາຍໃນຂອງນະຄອນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້, ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຕາແສງ ນາມເກື່ອງ, ເມືອງ ຕ໊ຽນຫາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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