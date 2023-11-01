ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລັດເຊຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລັດເຊຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງພາຍໃນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ, ຖື ລັດເຊຍ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງຕົນ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກັບລັດເຊຍ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖຸະມົນຕີ ສະເເໜີລັດເຊຍສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປະຕິບັດການອອກວີຊາ ເອເລັກໂຕນິກ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ; ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫານິຕິກຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ທຳມາຫາກິນ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ລັດເຊຍ
ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນປະເທດຮັບບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລັດເຊຍ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.