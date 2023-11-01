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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລັດເຊຍ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ, ຖື ລັດເຊຍ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງຕົນ.
  ທ່ານພົນເອກ Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich ແລະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລັດເຊຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງພາຍໃນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ, ຖື ລັດເຊຍ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງຕົນ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກັບລັດເຊຍ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.    

ທ່ານນາຍົກລັດຖຸະມົນຕີ ສະເເໜີລັດເຊຍສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປະຕິບັດການອອກວີຊາ ເອເລັກໂຕນິກ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ; ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫານິຕິກຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ທຳມາຫາກິນ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ລັດເຊຍ 

ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນປະເທດຮັບບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລັດເຊຍ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ IX

ລາວ​ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ IX

ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ຈະຮັບຟັງບົດລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຕີລາຄາວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຮັບຟັງການອະພິປາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
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