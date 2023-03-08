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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນບັນດາອົງການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວເຈລະຈາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍ.
  ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:VGP)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນບັນດາອົງການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳປະດິດສ້າງ, ກະສິກຳຄຸນນະພາບສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ… ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ໜູນຊ່ວຍ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວເຈລະຈາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອແນໃສ່ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ດີກວ່າອີກ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາພາບພົດ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ; ສົ່ງເສີມ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຫັນລະບົບການສະໜອງເປັນຫຼາຍຫຼາຍຮູບແບບ; ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຕິດພັນກັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ສີຂຽວ ແລະ ສະອາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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