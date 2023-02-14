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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ນຳເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນແກ່ການພັດທະນາແຖວໜ້າ

ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 30 ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ...
  ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ (ພາບ:VOV)  

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮ້າລອງ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 30 ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມສຳພັນພັດທະນາ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ - ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈັດຕັ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ສຸມໃສ່ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການວາງແຜນຜັງ ແລະ ນະໂຍບາຍຮ່ວມສຳພັນເຂດໃນປະຈຸບັນ. ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາບົດຮຽນເຊິ່ງເຮົາພວມສະສົມມາໄດ້ໃນວິວັດການສ້າງແຜນຜັງ. ວຽກງານວາງແຜນຜັງແມ່ນສຳຄັນ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຕ້ອງສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ສ້າງກຳລັງກະຕຸ້ນໃໝ່, ສ້າງບັນຍາກາດພັດທະນາໃໝ່, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດາໃຈໃໝ່, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃໝ່. ການວາງແຜນຜັງດີ ໂຄງການຈຶ່ງດີ, ມີໂຄງການດີຈຶ່ງມີນັກລົງທຶນດີ, ມີນັກລົງທຶນດີຈຶ່ງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈຶ່ງສາມາດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ.
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