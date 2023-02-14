ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ນຳເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນແກ່ການພັດທະນາແຖວໜ້າ
ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮ້າລອງ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 30 ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມສຳພັນພັດທະນາ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ - ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈັດຕັ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ສຸມໃສ່ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການວາງແຜນຜັງ ແລະ ນະໂຍບາຍຮ່ວມສຳພັນເຂດໃນປະຈຸບັນ. ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາບົດຮຽນເຊິ່ງເຮົາພວມສະສົມມາໄດ້ໃນວິວັດການສ້າງແຜນຜັງ. ວຽກງານວາງແຜນຜັງແມ່ນສຳຄັນ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຕ້ອງສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ສ້າງກຳລັງກະຕຸ້ນໃໝ່, ສ້າງບັນຍາກາດພັດທະນາໃໝ່, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດາໃຈໃໝ່, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃໝ່. ການວາງແຜນຜັງດີ ໂຄງການຈຶ່ງດີ, ມີໂຄງການດີຈຶ່ງມີນັກລົງທຶນດີ, ມີນັກລົງທຶນດີຈຶ່ງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈຶ່ງສາມາດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້”.