ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນຳໃຫ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ໃນໂທລະເລກທາງການທີ່ປະກາດໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຄຳກ່າວເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ກ່ຽວກັບການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ລາຍງານ (IUU), ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ; ພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູ້ພັນໃນສັນຍາສາກົນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ, ລະບົບນິເວດທະເລແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະ.