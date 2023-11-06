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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນຳໃຫ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຄຳກ່າວເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ກ່ຽວກັບການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ລາຍງານ (IUU), ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ
ພະນັກງານ ນັກຮົບປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຣກກົກ ພວມລາດຕະເວນຢູ່ເຂດປາກທະເລ ກາເມົາ

ໃນໂທລະເລກທາງການທີ່ປະກາດໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຄຳກ່າວເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ກ່ຽວກັບການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ລາຍງານ (IUU), ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ; ພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູ້ພັນໃນສັນຍາສາກົນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ, ລະບົບນິເວດທະເລແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລ ຈົ່ງເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ທັດສະນະໃນການຊີ້ນຳນຳພາບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຄຳກ່າວເຕືອນ "ບັດເຫຼືອງ" ຂອງ ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ (EC) ໃນການກວດກາ ຄັ້ງທີ 5 (ຄາດວ່າໃນທ້າຍໄຕມາດທີ່ສອງຂອງປີ 2024).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Shoukry ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ Jordan Ayman El-Safadi ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ Antony Blinken ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Amman (ຈໍແດນ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ; ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ກາຕາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
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