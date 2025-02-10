Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກ​​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້​ຫຼຽນ​ຄຳ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນລົດຖີບ​ທາງ​ໄກ ອາ​ຊີ 2025

ຂ່າວດີມາຈາກທິມແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ຫວຽດນາມ ເມື່ອນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກອາຊີ 2025 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໄທ.
ນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ອາຊີ 2025 (ພາບ: FBNV)
ຂ່າວດີມາຈາກທິມແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ຫວຽດນາມ ເມື່ອນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກອາຊີ 2025 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໄທ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊີ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຫຼຽນຄຳທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແຂ່ງຂັ້ນນີ້. ໄຊຊະນະຂອງນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມບໍ່ພຽງແຕ່ນຳຄວາມກຽດສະຫງ່າມາໃຫ້ສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການລົດຖີບກິລາ ຫວຽດນາມອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ຍັງມີກຳລັງເຫື່ອແຮງແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸ ຍາມໃດກໍ່ສູ້ຊົນສຳເລັດຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກພັກໃນທຸກເງື່ອນໄຂສະພາບການ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກທຸກລຸ້ນປະຕິບັດຕາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top