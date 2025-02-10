ຂ່າວສານ ນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ອາຊີ 2025 10/02/2025 ຂ່າວດີມາຈາກທິມແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ຫວຽດນາມ ເມື່ອນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກອາຊີ 2025 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໄທ. ນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ອາຊີ 2025 (ພາບ: FBNV)ຂ່າວດີມາຈາກທິມແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ ຫວຽດນາມ ເມື່ອນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກອາຊີ 2025 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໄທ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມ ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊີ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຫຼຽນຄຳທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແຂ່ງຂັ້ນນີ້. ໄຊຊະນະຂອງນັກກິລາ ຮ່ວາງຫ໋າຍນາມບໍ່ພຽງແຕ່ນຳຄວາມກຽດສະຫງ່າມາໃຫ້ສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການລົດຖີບກິລາ ຫວຽດນາມອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)