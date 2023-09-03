ຂ່າວສານ
ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບ 4 ຫຼຽນ Olympic ຄອມຟິວເຕີສາກົນ
ນັກຮຽນ 4 ຄົນຂອງທິມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ Olympic ຄອມຟິວເຕີສາກົນປີ 2023 ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄື: 1 ຫຼຽນຄຳ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ.
ການສອບເສັງ Olympic ຄອມຟິວເຕີສາກົນຄັ້ວທີ 35 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ-ວັນທີ 4 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນ Szeged, Hungary, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ 351 ຄົນທີ່ມາຈາກ 89 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ດ້ວຍ 100% ຈຳນວນນັກຮຽນໄດ້ຮັບຫຼຽນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຢືນໃນກຸ່ມ 9 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນບັນລຸໝາກຜົນສູງກ່ວາໝູ່ ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ, ຖັດຈາກ ຈີນ, ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອິດສະຣາແອນ.