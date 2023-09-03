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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮຽ​ນ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ 4 ຫຼຽນ Olympic ຄອມ​ຟິວ​ເຕີ​ສາ​ກົນ

ດ້ວຍ 100% ຈຳນວນນັກຮຽນໄດ້ຮັບຫຼຽນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຢືນໃນກຸ່ມ 9 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນບັນລຸໝາກຜົນສູງກ່ວາໝູ່ ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ.
(ພາບ: ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ)

ນັກຮຽນ 4 ຄົນຂອງທິມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ Olympic ຄອມຟິວເຕີສາກົນປີ 2023 ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄື: 1 ຫຼຽນຄຳ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ.

ການສອບເສັງ Olympic ຄອມຟິວເຕີສາກົນຄັ້ວທີ 35 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ-ວັນທີ 4 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນ Szeged, Hungary, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ 351 ຄົນທີ່ມາຈາກ 89 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ດ້ວຍ 100% ຈຳນວນນັກຮຽນໄດ້ຮັບຫຼຽນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຢືນໃນກຸ່ມ 9 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນບັນລຸໝາກຜົນສູງກ່ວາໝູ່ ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ, ຖັດຈາກ ຈີນ, ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອິດສະຣາແອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽ​ນ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ດຶງ​ດູດ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

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ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.
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