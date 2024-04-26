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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ອາກ​ຊັງ​ຕິນ ຍ້ອງ​ຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ໄຊ​ນະ​ນະ​ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 30 ເມສາ 1975, ວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ແມ່ນເຫດການສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15/5/1975, ປະຊາຊົນ ໄຊງ່ອນ - ຢາດິ້ງ ນັບລ້ານຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມມາສະໜາມຫຼວງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Ezequiel Ramoneda ຜູ້ປະສານງານສູນກາງຄົ້ນຄວ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສັງກັດ ສະຖາບັນການພົວພັນສາກົນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ La Plata,  ອາກຊັງຕິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ວັນທີ 30 ເມສາ 1975, ວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ແມ່ນເຫດການສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ. ທ່ານ Ramoneda ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນຂອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າແກ່ນ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນ, ກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາດ ຫວຽດນາມ ສັ່ນສະຄອນໄດ້. ການນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະ ເກັ່ງກ້າສະຫຼາດສະຫຼຽວຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ.

ທ່ານ Ramoneda ຖືວ່າ ຈາກພື້ນຖານໄຊຊະນະເມື່ອປີ 1975 ນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສາປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນເວທີສາກົນ ກໍໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສ, ພິເສດແມ່ນ ສປຊ ແລະ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສສາກົນສຳຄັນ ແລະ ກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນຫຼາຍລະບົບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 12 ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 12 ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ພວມຍູ້ໄວບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວົງກ້ວາງ.
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