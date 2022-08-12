ຂ່າວສານ
ນັກທຸລະກິດຮັກສາຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຍົກສູງຈິດໃຈສາມັກຄີ, ເພິ່ນຕົນເອງ,ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຕົນເອງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ, ສະຫະຄົມ ວິສາຫະກິດ ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຟື້ນຟູໂດຍໄວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບວິສາຫະກິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມື, ຟື້ນຟູໄວ ແລະ ພັດທະນາຍືນຍົງ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນໃຫຍ່, ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງຂອງປະເທດຊາດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງ ດີຈີຕອນ, ຍູ້ແຮງການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວິສາຫະກິດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຮງງານ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຍູ້ແຮງວຽກງານສ້າງຍຸດທະສາດຂະແໜງການ, ວາງແຜນກຳນົດ, ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສ້າງການກຳນົດທິດການລົງທຶນ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໄລຍະຍາວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ, ສະຫະຄົມ ວິສາຫະກິດ ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຟື້ນຟູໂດຍໄວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເປັນເຈົ້າການໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ເຊິ່ງຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອຊອກຫາກາລະໂອກາດໃນສິ່ງທ້າທາຍ, ລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານວິສາຫະກິດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ສ້າງມາດຖານຄຸນຄ່າໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)