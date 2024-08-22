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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ສິງ​ກະ​ໂປ: ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ພິ​ເສດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຕ້ອງມີບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະສັນຍາລັກ, ລື່ນກາຍຄວາມຄາດຕັ້ງຫວັງເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຍາວນານ ແລະ ພ້ອມກັນເດີນໄປສູ່ວັດທະນາຖາວອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ (ພາບ: TTXVN)

ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນພິເສດ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຕ້ອງມີບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະສັນຍາລັກ, ລື່ນກາຍຄວາມຄາດຕັ້ງຫວັງເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຍາວນານ ແລະ ພ້ອມກັນເດີນໄປສູ່ວັດທະນາຖາວອນ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ງູມິງຈຽງ ນັກຊ່ຽວຊານ ໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍພາກລັດ ຫຼີກວາງຢູ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ.

ຕາມທ່ານ ງູມິງຈຽງ ແລ້ວ, ແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ, ເລີ່ມແຕ່ກ໋ວາງຕຸ້ງ, ກວາງໂຈ ໄປຮອດປັກກິ່ງ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນການເສຍສະຫຼະຂອງນັກປະຕິວັດລຸ້ນກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ງູມິງຈຽງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໝາກຜົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນວິໄສທັດລວມທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ ວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນຈະພ້ອມກັນໄປສູ່ວັດທະນາຖາວອນ ໃນ 2 – 3 ທົດສະວັດຈະມາເຖິງ ແລະ ແມ່ນແບບຢ່າງດີໃນໂລກກ່ຽວກັບເລື່ອງສອງປະເທດຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ, ກໍ່ຄືໃຫ້ທັງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.    

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ AZEC: ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມອາຊີ ບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ

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ພັດທະນາລະບົບພະລັງງານສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ລະບົບພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໃໝ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແບບຍືນຍົງ…
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