ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ສິງກະໂປ: ຈຸດພົ້ນເດັ່ນພິເສດຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນພິເສດ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຕ້ອງມີບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະສັນຍາລັກ, ລື່ນກາຍຄວາມຄາດຕັ້ງຫວັງເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຍາວນານ ແລະ ພ້ອມກັນເດີນໄປສູ່ວັດທະນາຖາວອນ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ງູມິງຈຽງ ນັກຊ່ຽວຊານ ໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍພາກລັດ ຫຼີກວາງຢູ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ.
ຕາມທ່ານ ງູມິງຈຽງ ແລ້ວ, ແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ, ເລີ່ມແຕ່ກ໋ວາງຕຸ້ງ, ກວາງໂຈ ໄປຮອດປັກກິ່ງ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນການເສຍສະຫຼະຂອງນັກປະຕິວັດລຸ້ນກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ງູມິງຈຽງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໝາກຜົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນວິໄສທັດລວມທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ ວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນຈະພ້ອມກັນໄປສູ່ວັດທະນາຖາວອນ ໃນ 2 – 3 ທົດສະວັດຈະມາເຖິງ ແລະ ແມ່ນແບບຢ່າງດີໃນໂລກກ່ຽວກັບເລື່ອງສອງປະເທດຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ, ກໍ່ຄືໃຫ້ທັງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.