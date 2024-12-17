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ຂ່າວສານ

ນັກຮຽນຮູ້ ອົດສະຕາລີ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ລະດັບເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າບັນລຸປະມານ 6,8 – 7% ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນລະດັບເຕີບໂຕຢືນຢູ່ແຖວໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ມີລັດຖະບານທີ່ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ສືບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງໃນປີຕໍ່ໄປ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ ຈູຮ່ວາງລອງ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອົດສະຕາລີ.

ຕາມທ່ານ ຈູຮ່ວາງລອງ ແລ້ວ, ລະດັບເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າບັນລຸປະມານ 6,8 – 7% ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນລະດັບເຕີບໂຕຢືນຢູ່ແຖວໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ທ່ານຖືວ່າ, ໜຶ່ງໃນບັນດາສາຍເຫດຕົ້ນຕໍນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນດັ່ງກ່າວແມ່ນການບໍລິຫານຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ ຈູຮ່ວາງລອງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ 3 ພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸທ່າເຕີບໂຕສູງໃນປີຕໍ່ໄປ. ທີ 1, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າການປະຕິວັດຫັນກົງຈັດໃຫ້ກະທັດຮັດຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ເມື່ອດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປີ 1986. ທີ 2, ຫວຽດນາມ ພວມມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ ນັ້ນແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ຍາມໃດກໍ່ເຊີດຊູການສຶກສາ ແລະ ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ. ທີ 3 ແມ່ນ, ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມຍູ້ແຮງການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.
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