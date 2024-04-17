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ຂ່າວສານ

ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່

ລາຍການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງໂຮງຮຽນ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ນັກສຶກສາ ລາວ ຕ້ອງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ.
(ທີ່ລາຍການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່)

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ອວງບີ, ແຂວງ ກວາງນິງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮະລອງ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ 2024 ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ໃນລາຍການ, ນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພ້ອມກັນສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ; ປະຕິບັດບາງພິທີກຳຂອງບຸນປີໃໝ່.

ລາຍການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງໂຮງຮຽນ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ນັກສຶກສາ ລາວ ຕ້ອງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ນ້ອງ ພອຍໄພລິນ ວິໄລສຸກ, ນັກສຶກສາປີທີ 3, ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮະລອງ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່, ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດໃຫ້ພວກນ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມ, ລົງຕົວຈິງທີ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ເຂດພາກກາງ. ພິເສດ, ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ຄື: ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ 3 ແຍກ ດົ່ງລົກ, ຢ້ຽມຢາມຢູ່ແຂວງ ເງະອານ ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ພວກນ້ອງຮັກຫອມ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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