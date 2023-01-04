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ຂ່າວສານ

ນັກຊ່ຽວຊານ ລັດເຊຍ ເຊີດຊູຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ

ນັກຊານ Trofimchuk ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫຼັກໝັ້ນບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ທັດສະນະ ແກ້ໄຂບັນຫາສັນຕິພາບ ບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນຜ່ານການເຈລະຈາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຂອງ ຫວຽດນາມ
  ລາຍການຂ່າວກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຂອງ ຊ່ອງຂ່າວ Avrova (ພາບ:Quang Vinh/TTXVN )  

ໃນລາຍການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ໂດຍຊ່ອງຂ່າວ Avrova ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ປະເທດ ລັດເຊຍ, ນັກຊ່ຽວຊານສະຖານະການການເມືອງສາກົນ ຊາວລັດເຊຍ, ປະທານສະພາຊ່ຽວຊານກອງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ  ອາຊີ-ເອີຣົບ, ທ່ານ Grygpry Trofimchuk, ເຊີດຊູຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ. ນັກຊານ Trofimchuk ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫຼັກໝັ້ນບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ທັດສະນະ ແກ້ໄຂບັນຫາສັນຕິພາບ ບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນຜ່ານການເຈລະຈາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ໝັ້ນຄົງ  ແລະ ປອດໄພຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດຕ້ອງແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຜ່ານການເຈລະຈາ.

ທ່ານ Grygpry Trofimchuk ຢືນຢັນວ່າ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982 ໄດ້ກຳນົດລະບຽບການນິຕິກຳ ຂອງທະເລໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມກັບຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດ ຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC). ກ້າວໄປເຖິງລົງນາມໃນກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ຂອງບັນດາຝ່າຍ ທະເລຕາເວັນອອກອອກ (COC), ນີ້ແມ່ນບັນດາເອກະສານນິຕິກຳສຳຄັນ ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ຄາດວ່າ ມີມະຕິ 3 ສະບັບຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ພິຈາລະນາວຽກງານບຸກຄະລາກອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ
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