Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ: “ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຮອບວຽນການວົງເຕີບໂຕໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ”

ການສົ່ງອອກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ “ກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ” ນຳ GDP ຮັກສາຢູ່ລະດັບສູງ.
ທ່ານ Michael Kokalari, ຫົວໜ້ານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຂອງກອງທຶນລົງທຶນ VinaCapital (ພາບ: diendandoanhnghiep.vn)

“ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປ, ຫວຽດນາມ ຍັງພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮອບວຽນການເຕີບໂຕໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງ ທ່ານ Michael Kokalari, ຫົວໜ້ານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຂອງກອງທຶນລົງທຶນ VinaCapital. ທ່ານແບ່ງປັນວ່າ  GDP ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ອາດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕທີ່ໜ້າປະທັບໃຈປະມານ 7,5% ແລະ ອາດສາມາດບຸກທະລຸ 8% ໃນປີນີ້, ການສົ່ງອອກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ “ກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ” ນຳ GDP ຮັກສາຢູ່ລະດັບສູງ. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ທ່ານ Michael Kokalari ແລ້ວ, GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2026 ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກວ່າ, ໃນນັ້ນຄວາມຫວັງໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກຳລັງໜູນຂອງການປະຕິຮູບ ແລະ ການລົງທຶນ.

“ລັດຖະບານໄດ້ວາງຈຸດສຸມໃຫຍ່ເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຄວາມໄວໃນການປ່ອເງິນລົງທຶນ ປີ 2025 ສູງທີ່ສຸດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງແຮ ຍ້ອນມີຄວາມຊັກຊ້ານັບແຕ່ຕອນປ່ອຍເງິນ ຕະຫຼອດຮອດເວລາເຊື່ອມເຂົ້າພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະແຂງແຮງທີ່ສຸດໃນປີ 2026”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສ້າງຕັ້ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top