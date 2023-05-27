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ຂ່າວສານ

ນັກຂ່າວ ອາເມລິກາ: “ທິມນັກກິລາບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ World Cup”

ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບຜົນງານຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: Ngọc Dương)

ໂດຍມີໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ ເພື່ອຕິດຕາມທິມນັກກິລາບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງໂລກ (World Cup 2023), ນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ New York Times, ທ່ານ Jere Longman, ແບ່ງປັນວ່າ: ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບຜົນງານຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ນັກຂ່າວທ່ານນີ້ໄດ້ວິເຄາະວ່າ “ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ World Cup, ບັນດານັກກິລາບານເຕະຍິງຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບບັນດາທິມກິລາທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ, ຄື: ອາເມລິກາ ຫຼື ໂຮນລັງ. ເລື່ອງແຂ່ງຂັນກັບບັນດາຄູແຂ່ງຄືແນວນັ້ນຢູ່ World Cup ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ນັກກິລາບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ກ້າວໄປໄກກວ່າອີກໃນອະນາຄົດ”.

ທີ່ World Cup ກິລາບານເຕະຍິງປີ 2023, ນັດແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ ຢູ່ສະໜາມກິລາ Eden Park (ນິວຊີແລນ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ປອງດອງຊາດ

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ປອງດອງຊາດ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຝາກຄຳອວຍພອນພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ຢ່າງສະຫງົບ, ມ່ວນຊື່ນ, ຜາສຸກ
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