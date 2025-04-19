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ຂ່າວສານ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໝູນ​ໃຊ້​ຢູ່​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ ບໍ່ຖອດ​ແບບ, ມີ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ

ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສູນການເງິນສາກົນ ກຳນົດ 12 ກຸ່ມນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໃນສູນການເງິນສາກົນໃນບັນດາຂົງເຂດ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສູນການເງິນສາກົນ ກຳນົດ 12 ກຸ່ມນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳດຶງດູດການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໃນສູນການເງິນສາກົນໃນບັນດາຂົງເຂດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນຄື: ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າມີລັກສະນະກະໂດດຂັ້ນ, ມີລັກສະນະສະເພາະກິດຂອງ ຫວຽດນາມເພື່ອສ້າງກຳລັງແກ້ງແຍ້ງໃນສະພາບການມີສູນການເງິນສາກົນກ່ວາ 100ແຫ່ງ, ເຮັດແຈ້ງຮູບແບບ, ການພົວພັນ, ລັກສະນະເປັນເອກະລາດລະຫວ່າງສອງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ສອງນະຄອນ, ບົດບາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ, ບັນດານະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບພາສີ, ເພື່ອດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນການເງິນສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ P4G: ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສະ​ບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ P4G: ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສະ​ບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 4 ວັນ (14/4 - 17/4).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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