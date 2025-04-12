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ຂ່າວສານ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ອາ​ຊຽນ ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ເຈ​ລະ​ຈາ​, ບໍ່​ໂຕ້​ຕອບ

ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ມາດຕະການຮັບມືກັບນະໂຍບາຍພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງການເຈລະຈາໂດຍກົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການຄ້າ.
Logo ASEAN 2025 (ພາບ: VOV)
ວັນທີ 10 ເມສາ, ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ມາດຕະການຮັບມືກັບນະໂຍບາຍພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງການເຈລະຈາໂດຍກົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການຄ້າ. ຖະແຫຼງການເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືອັນຍາວນານລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອາເມລິກາ, ເຊິ່ງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ. ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ຂອງ ອາເມລິກາ, ໃນຂະນະທີ່ ອາເມລິກາ ຍັງມີແຫຼ່ງລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ແລະ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ອາຊຽນ. ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮັກສາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໂດຍຜ່ານບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຊອກຫາບັນດາມາດຕະການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າຕາມທິດສົມດູນ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ.
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