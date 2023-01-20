ຂ່າວສານ
ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາຂອງຈີນ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມບົດຂ່າວຂອງ ສະຖານີໂທລະພາບ ສູນກາງ ຈີນ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ, ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວພະນັກງານຂັ້ນຮາກຖານ, ປະຊາຊົນແບບທາງໄກ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດຈີນ. ທ່ານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກໍ່ຄືວຽກງານປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ.
ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 3 ປີຜ່ານມາ, ຈີນ ໄດ້ປະຕິບັດການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ນີ້ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອາການເຈັບໜັກຢູ່ລະດັບຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢ່າງປອດໄພ, ພ້ອມທັງມີເວລາເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລະດັບແຕ່ຂັ້ນ A ລົງ ຂັ້ນ B ທີ່ມີຄວາມຂັ້ມງວດຫນ້ອຍລົງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຂອງຈີນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ວາອີກ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຢຶດໝັ້ນ ແນ່ນອນວ່າ ຈີນຈະເອົາຊະນະພະຍາດໂຄວິດ - 19ໄດ້.