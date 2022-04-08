ຂ່າວສານ
ນະໂຍບາຍການເງິນ ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໜັງສືພິມການເງິນຫວຽດນາມ ແລະ ວາລະສານ ນັກລົງທຶນ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສ “ໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTVN)
ທີ່ເວທີປາໄສ, ຜູ້ຕາງໜ້າກົມໃຫຍ່ສວຍສາອາກອນ ແລະ ກົມໃຫຍ່ພາສີ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບມາດຕະການຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາພາສີອາກອນ ແລະ ຜ່ານດານທາງເອເລັກໂຕນິກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈະມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນແຫຼ່ງງົບປະມານໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ:
“ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ດ້ວຍການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນການຈ່າຍງົບປະມານໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ 2%, ປະມານ 40.000 ຕື້ດົ່ງ; ລົງທຶນສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ເສັ້ນທາງດ່ວນສາຍຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີນະໂຍບາຍອື່ນຫຼາຍສະບັບ. ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງກະຊວງການເງິນໃນການໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)