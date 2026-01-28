Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເບີກ​ຈ່າຍເງິນກວ່າ 5.900 ຕື້​ດົ່ງເພື່ອ ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກວ່າ 5.900 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 225,3 ລ້ານ USD).
ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: ແນວໂຮມປະເທດຊາດ)

ໃນກອງປະຊຸມສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັນບຸນ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ - ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ” ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ບຸນປີໃໝ່ປີມະເມຍ 2026, ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິບິກແຮັ້ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນບຸໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 168 ເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼາຍສະຖານທີ່ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026, ຄາດວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 200.000 ເທື່ອຄົນ ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊັ່ນ: ການປະດັບປະດາ “ຖະໜົນໃນວັນບຸນເຕັດ”, ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ງານບຸນດອກໄມ້ຍາມລະດູບານໃໝ່, ວັດທະນະທຳ - ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ຄາບເຂົ້າແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ ລາວ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ ລາວ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ XII ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ ຜ່ານມາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top