ໃນກອງປະຊຸມສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັນບຸນ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ - ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ” ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ບຸນປີໃໝ່ປີມະເມຍ 2026, ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິບິກແຮັ້ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນບຸໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 168 ເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼາຍສະຖານທີ່ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026, ຄາດວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 200.000 ເທື່ອຄົນ ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊັ່ນ: ການປະດັບປະດາ “ຖະໜົນໃນວັນບຸນເຕັດ”, ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ງານບຸນດອກໄມ້ຍາມລະດູບານໃໝ່, ວັດທະນະທຳ - ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ຄາບເຂົ້າແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…