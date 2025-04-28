Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ເຫຼືອງ​ເຫຼື້ອມ​ດ້ວຍ​ລາຍ​ການ​ຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ ແລະ ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ

ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບໝື່ນຄົນໄດ້ມີໜ້າຢູ່ທ່າເຮືອ ແບກດັ່ງ ເມືອງ 1 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຮັບຊົມລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກໄລຍະສູງ ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ້ຳ ໄຊ່ງ່ອນ (ນະຄອນ ຖູດຶກ).
ລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກໄລຍະສູງ ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ້ຳ ໄຊ່ງ່ອນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ເມສາ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບໝື່ນຄົນໄດ້ມີໜ້າຢູ່ທ່າເຮືອ ແບກດັ່ງ ເມືອງ 1 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຮັບຊົມລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກໄລຍະສູງ ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ້ຳ ໄຊ່ງ່ອນ (ນະຄອນ ຖູດຶກ). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (30/4/1975-30/4/2025). ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນຢູ່ທ່າເຮືອ ແບກດັ່ງ, ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫວະ (ເມືອງໜຶ່ງ) ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບຂອບລາຍການສະແດງສິລະປະ, ກິລາ “ສີສັນນະຄອນໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ”. ທາງໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປຊຊນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກາຍເປັນພື້ນທີ່ສາຍ  3D mapping ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິວັດທະນາການ 50 ປີ ແຫ່ງມໍລະດົກ ແລະ ອະນາຄົດ”. ລາຍການດັ່ງກ່າວ ໂດຍບັນດາກຸ່ມປະດິດຄິດສ້າງມາຈາກ ຫວຽດນາມ, ຝລັ່ງ, ແບນຊິກ ແລະ ສິງກະໂປ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ, ນຳມາເຊິ່ງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທາງດ້ານຈັກຂຸສຳຜັດທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທ​ນ​ຂັ້ນ​ສູງ ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທ​ນ​ຂັ້ນ​ສູງ ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸດລິດ ຈະນຳໜ້າຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັດປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແຕ່ວັນທີ 28 – 30 ເມສາ 2025;
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top