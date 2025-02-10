ຂ່າວສານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນຳໜ້າທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ 10/02/2025 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄໝ, ການປົກຄຸມໃນວົງກວ້າງ. ພາບປະກອບ: ttbc-hcm.gov.vnຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ (DTI) ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຫາກໍ່ປະກາດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄໝ, ການປົກຄຸມໃນວົງກວ້າງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຢ່າງສຸດຂີດ. ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍ IPv6, ກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍສາຍກາບແສງ, ການປົກຄຸມສັນຍານມືຖືເຖິງ 100%ໃນບໍລິເວນນະຄອນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດ 5G ໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ດີຈີຕອນເຊື່ອມຕໍ່, ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານດີຈີຕອນໃຫຍ່, ຊ່ວຍສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່, ຄົບຊຸດ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)