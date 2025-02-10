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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄໝ, ການປົກຄຸມໃນວົງກວ້າງ.
ພາບປະກອບ: ttbc-hcm.gov.vn
ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ (DTI) ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຫາກໍ່ປະກາດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄໝ, ການປົກຄຸມໃນວົງກວ້າງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຢ່າງສຸດຂີດ. ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍ IPv6, ກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍສາຍກາບແສງ, ການປົກຄຸມສັນຍານມືຖືເຖິງ 100%ໃນບໍລິເວນນະຄອນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດ 5G ໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ດີຈີຕອນເຊື່ອມຕໍ່, ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານດີຈີຕອນໃຫຍ່, ຊ່ວຍສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່, ຄົບຊຸດ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ຍັງມີກຳລັງເຫື່ອແຮງແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸ ຍາມໃດກໍ່ສູ້ຊົນສຳເລັດຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກພັກໃນທຸກເງື່ອນໄຂສະພາບການ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກທຸກລຸ້ນປະຕິບັດຕາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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