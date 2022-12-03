ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ
ກົມການເມືອງໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງປະກອບຄຳຫັນກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮອດປີ 2020 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.
ກົມການເມືອງໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ປະກາດໃຊ້ມະຕິກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮອດປີ 2030 ໄດ້ກາຍເປັນນະຄອນບໍລິການ - ອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແມ່ນສູນເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ວັດທະນະທຳຂອງ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮອດປີ 2045 ໄດ້ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການບໍລິການ ອາຊີ.