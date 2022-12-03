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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄວນ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ກົມການເມືອງໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ກົມການເມືອງໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງປະກອບຄຳຫັນກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮອດປີ 2020 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.

ກົມການເມືອງໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ປະກາດໃຊ້ມະຕິກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮອດປີ 2030 ໄດ້ກາຍເປັນນະຄອນບໍລິການ - ອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແມ່ນສູນເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ວັດທະນະທຳຂອງ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮອດປີ 2045 ໄດ້ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການບໍລິການ ອາຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນມາເປັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ, ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມ ບາບິ່ງ...
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