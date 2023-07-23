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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ

ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ເກິ່ນເທີ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ພັດທະນາສວນກ້າເບ້ຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ
ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນເກິ່ນເທີ ເຈິ່ນວຽດເຈື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ ເກິ່ນເທີ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນທິດກ້າວເດີນພື້ນຖານ, ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ພັດທະນາ, ກໍ່ຄືເປີດໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນເກິ່ນເທີ ເຈິ່ນວຽດເຈື່ອງ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມປະກາດແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ປີ 2023 ແລະ ໄລຍະ 2024 – 2025 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ຢູ່ເກິ່ນເທີ. ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ເກິ່ນເທີ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ພັດທະນາສວນກ້າເບ້ຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບເກົ່າ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ທ່ານເຈິ່ນວຽດເຈ່ືອງຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກັບນະຄອນເກິ່ນເທີ ຈະພັດທະນາບັນດາລະບົບການຄ້າການບໍລິການ, logictis ທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມຕໍ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໜູນຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ເຂົ້າບັນດາຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຕິດ​ປີກຫຼາຍລູກ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລເຫຼືອງ

ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຕິດ​ປີກຫຼາຍລູກ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລເຫຼືອງ

ສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກອງທັບປະເທດນີ້ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດວ່າ ຕອນ 4 ໂມງເຊົ້າ ສປປ.ເກົາຫຼີໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕິດປີກຫຼາຍລູກອອກສູ່ທະເລ ເຫຼືອງ.
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