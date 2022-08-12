ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທ່ານ Tan See Leng ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສິງກະໂປ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ທ່ານສະເໜີສ້າງກຸ່ມປະຕິບັດງານ ຫຼືສະພາ 3 ຝ່າຍດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສອງປະເທດ ພ້ອມກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສິງກະໂປ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີສອງຂອງກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ສິງກະໂປ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຟານວັນມ໊າຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນມີຄວາມຫວັງຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ສິງກະໂປ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃນນັ້ນມີການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານໃຫ້ແກ່ລະບົບອຳນາດການປົກຄອງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາວິສາຫະກິດ Startup ປະດິດຄິດສ້າງ, ຊ່ວຍນະຄອນອາດຈະກາຍເປັນສູນ Startup ປະດິດຄິດສ້າງ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ. ທ່ານ ຟານວັນມ໊າຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຍາມໃດກໍ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສິງກະໂປ ມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຍາວນານຢູ່ ນະຄອນ.
ສ່ວນທ່ານ Tan See Leng ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສິງກະໂປ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ທ່ານສະເໜີສ້າງກຸ່ມປະຕິບັດງານ ຫຼືສະພາ 3 ຝ່າຍດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສອງປະເທດ ພ້ອມກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຄື: ສ້າງນະຄອນອັດສະລິຍະ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ເສດຖະກິດຂຽວ, ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)