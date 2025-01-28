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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ໄຂ​ຖະ​ໜົນ​ດອກ​ໄມ້ ຫງວຽນ​ເຫ້ວບຸນ​ເຕັດ​ປີ​ມະ​ເສັງ 2025

ຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຫ້ວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຍາມບຸນເຕັດວຽນມາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ວາງສະແດງ ບັນດາຜົນງານທາງດ້ານສິລະປະກ່ຽວກັບດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ… ທີ່ເຕັ້ມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ຈິດໃຈຍຸກສະໄໝອີກດ້ວຍ.
ມີປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂຖະໜົນດອກໄມ້ (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຫ້ວບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ເຫດການໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຊີ້ນຳ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວໄຊງ່ອນ (Saigontourist Group) ສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຈັດຂຶ້ນ. ຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຫ້ວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຍາມບຸນເຕັດວຽນມາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ວາງສະແດງ ບັນດາຜົນງານທາງດ້ານສິລະປະກ່ຽວກັບດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ… ທີ່ເຕັ້ມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ຈິດໃຈຍຸກສະໄໝອີກດ້ວຍ.

ຖະໜົນດອກໄມ້ຫງວຽນເຫ້ວປີນີ້ ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຂອງສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ບັນດາປະເທດຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງບັນດາຜົນງານປັກດອກໄມ້ສິລະປະ ເຊິ່ງແນະນຳຈຸດຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດຄື: ອາເມລິກາ, ໂຮນລັງ, ລັດເຊຍ, ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ໄທ. ຖະໜົນດອກໄມ້ ຫງວຽນເຫ້ວບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 ຈະເປີດປະຕູແຕ່ວັນທີ 27 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 2 ກຸມພາ 2025.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ວັນບຸນຖະໜົນປຶ້ມບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະເທດຊາດທີ່ສວຍງາມ, ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຖະໜົນເລເລີຍ (ເມືອງ 1). ວັນບຸນໄດ້ໄຂຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ແຕ່ວັນທີ 27 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 2 ກຸມພາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
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