Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ວິງ​ ປ່ຽນ​​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ, ປຸກ​ລຸກ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​​ສົມ​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ “ນະ​ຄອນ​ແດງ” ວິ​ລະ​ຊົນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຫຍ່, ເຂັ້ມແຂງຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນວິງ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນວິງ, ແຂວງເງະອານ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ວິງ (10/10/1963 – 10/10/2023), 235 ປີແຫ່ງວັນກໍ່ສ້າງກຳແພງ ເຟືອງຮ່ວາງຈຸງໂດ (1788 - 2023) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊເອກະລາດຊັ້ນສອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຫຍ່, ເຂັ້ມແຂງຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນວິງ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ທາງນະຄອນຕ້ອງມີການປ່ຽນໃໝ່ຈິນຕະນາການຢ່າງແຮງ, ປຸກລຸກຄວາມມຸ່ງຫວັງພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກ່ວາອີກ, ສົມກັບມູນເຊື້ອ “ນະຄອນແດງ” ວິລະຊົນ. ສ້າງນະຄອນວິງ ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃຈກາງຂອງແຂວງ ແລະ ທົ່ວເຂດພາກກາງຕອນໃຕ້, ເປັນກຳລັງແຮງ, ກຳລັງເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແທດຈິງຂອງແຂວງ, ປະກອບສ່ວນຫຼັກແຫຼ່ງ ເພື່ອນຳ ເງະອານ ກາຍເປັນແຂວງມີການພັດທະນາພໍສົມຄວນໃນທົ່ວປະເທດ, ເປັນໃຈກາງຂອງເຂດພາກກາງຕອນໃຕ້ກ່ຽວກັບການຄ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ກະສິກຳ ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຕາມຈິດໃຈມະຕິເລກທີ 39 ຂອງກົມການເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຂອງແຂວງເງະອານໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນັດ​ສາ​ມັນ​: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແກ່​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນັດ​ສາ​ມັນ​: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແກ່​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເລືອກເອົາແຜນການເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນປີນີ້ ແມ່ນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວປີ ບັນລຸລະດັບປະມານ 6%, ໄຕມາດທີ IV ຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ 10,6% ເພື່ອສືບຕໍ່ສຸຊົນບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງທີ່ສຸດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນທົ່ວປີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top