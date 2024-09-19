Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງນະຄອນຫຼວງ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຢ່າງຮອບດ້ານ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງນະຄອນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເຈິ່ນສີແທັງ ໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ວຽງຈັນ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາຄືນໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາບົນພື້ນຖານປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ກັບຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄລຍະ 2022 – 2025. ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ, ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງນະຄອນຫຼວງ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຢ່າງຮອບດ້ານ.

        ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງນະຄອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປີດກວ້າງສຳລັບບັນດາອົງການວິຊາການ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍບົດບາດເປັນນະຄອນຫຼວງ, ຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ໃຫ້ສົມກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຢິບ ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຊຸກ​ຍູ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຢິບ ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ວັນທີ 17 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ອົບພະຍົບ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ອີຢິບ Badr Abdelatty.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top