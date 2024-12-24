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ຂ່າວສານ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລັດ​ເຊຍ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ​ສະ​ໜອງ​ອາຍ​ແກັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ, ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຍແກັດທຳມະຊາດ ຂອງລັດເຊຍ.
ທ່ານ Robert Fico ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ ແລະ ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin

ວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານ Robert Fico ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ແລະ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທາບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin. ຕາມ ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂານຸການຝ່າຍສື່ມວນຊົນ ວັງ Kremlin ແລ້ວ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ, ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຍແກັດທຳມະຊາດ ຂອງລັດເຊຍ.

ການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Robert Fico ໃນສະພາບການທີ່ຢູແກຼນເດັດດ່ຽວບໍ່ຕໍ່ກຳນົດເວລາສັນຍາຂົນສົ່ງອາຍແກັດ, ຄາດວ່າຈະໝົດອາຍຸໃນວັນທີ 1 ມັງກອນຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງນາບຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານຂອງ ສະໂລວາກີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ສະໂລວາກີເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງສະໜອງອາຍແກັດຈາກລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ.
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