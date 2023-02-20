ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ Tea Banh ໄດ້ເປັນເອກະພາບໂດຍຕີລາຄາວ່າ, ປີ 2022 ຜ່ານມາ ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດ ສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໄດ້ກຳນົດວ່າ ເປັນ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ” ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທັງສອງປະເທດ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ Tea Banh ໄດ້ເອກະພາບກັນຕໍ່ເນື້ອໃນແຜນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນປີ 2023, ເຊິ່ງລວມມີ: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະພາບການ, ສົມທົບກັນລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແລະ ທະເລ; ສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາມັກຄີ, ອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດ; ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປີ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 32 ແລະ ອາຊຽນ ປາຣາເກມ ຄັ້ງທີ 12...
ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ Tea Banh ໄດ້ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023 ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກົດໝາຍການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ.