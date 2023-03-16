ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ 16/03/2023 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາໄລຍະຕໍ່ໄປ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງຫ໋າຍເຢືອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ. ທາງແຂວງກໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດອີງຕາມບັນດາເສົາຄ້ຳຄືອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຍາດແຍ່ງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງບັນດາສູນເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການຮ່າໂນ້ຍ, ຫ໋າຍຝ່ອງ, ກ໋ວາງນິງ, ບັກນິງ.ພ້ອມທັງ, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ທຽບເທົ່າດ້ານກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ. ປີ 2022, ຍອດຜະລິດຕະພັນແຂວງຫ໋າຍເຢືອງເພີ່ມຂຶ້ນ 9,14% ການສົ່ງອອກສິນຄ້າບັນລຸ 11,45ຕື້ USD. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)