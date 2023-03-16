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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແຂວງ​ຫ໋າຍ​ເຢືອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາໄລຍະຕໍ່ໄປ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ  
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງຫ໋າຍເຢືອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ. ທາງແຂວງກໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດອີງຕາມບັນດາເສົາຄ້ຳຄືອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຍາດແຍ່ງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງບັນດາສູນເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການຮ່າໂນ້ຍ, ຫ໋າຍຝ່ອງ, ກ໋ວາງນິງ, ບັກນິງ.ພ້ອມທັງ, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ທຽບເທົ່າດ້ານກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ. ປີ 2022, ຍອດຜະລິດຕະພັນແຂວງຫ໋າຍເຢືອງເພີ່ມຂຶ້ນ 9,14% ການສົ່ງອອກສິນຄ້າບັນລຸ 11,45ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິນ​ເດຍ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ເລື່ອງ G20 ບໍ່​ສຸມ​ໃສ່​​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພທຸ​ກ​ຍາກ​ອຶດ​ຫິວ

ອິນ​ເດຍ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ເລື່ອງ G20 ບໍ່​ສຸມ​ໃສ່​​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພທຸ​ກ​ຍາກ​ອຶດ​ຫິວ

ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການໄພທຸກຍາກອຶດຫິວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປັດຈຸບັນ, ເມື່ອມີເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຂາດສານອາຫານໃນທ້າຍປີນີ້.
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