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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Donald Trump ຖະ​ແຫຼງ ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ອາດ​ຈະເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂ່າວ​ລັບ​ກັບ​ຢູ​ແກຼນ ຄືນ​ໃໝ່

ວັນທີ 9 ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ພວມໃກ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນຂ່າວລັບກັບ ຢູແກຼນຄືນໃໝ່.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: USA Today/TTXVN)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນອາທິດກ່ອນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢຸດຕິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການທະຫານ ແລະ ແບ່ງປັນຂ່າວກັບ ຢູແກຼນ. ພາຍຫຼັງການກະທຳຂອງ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelenskyy ໄດ້ເຫັນດີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງແຮ່ທາດກັບ ອາເມລິກາ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບ ລັດເຊຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 9 ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງຕໍ່ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຈາກການເຈລະຈາລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 10 ມີນາ ຢູ່ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ. ການເຈລະຈາຄາດວ່າຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຢູແກຼນຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງແຮ່ທາດກັບ ອາເມລິກາ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຢູແກຼນ ຢາກມີສັນຕິພາບ ແຕ່ປະເທດນີ້ຍັງບໍ່ທັນສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ; ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ວັງ Merdeka, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ພົບປະສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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