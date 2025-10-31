Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ອັງ​ກິດ

ທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Robert Griffiths ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດ (CPB).
ທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Robert Griffiths ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Robert Griffiths ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດ (CPB). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີ ໃຫ້ສອງຝ່າຍພິຈາລະນາ ຄວາມອາດສາມາດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນທິດສະດີ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ທັດສະນະຂອງແຕ່ລະພັກຕໍ່ບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ໂລກ ແລະ ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈກ່ວາອີກຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຂອງພັກການເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພົບປະສາກົນຂອງບັນດາພັກກອມມູນິດ ແລະ ກຳມະກອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັນສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສະສົມບັນດາຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ອັງກິດ, ນັບທັງບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

