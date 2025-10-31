ຂ່າວສານ
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Robert Griffiths ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດ (CPB). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີ ໃຫ້ສອງຝ່າຍພິຈາລະນາ ຄວາມອາດສາມາດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນທິດສະດີ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ທັດສະນະຂອງແຕ່ລະພັກຕໍ່ບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ໂລກ ແລະ ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈກ່ວາອີກຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຂອງພັກການເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພົບປະສາກົນຂອງບັນດາພັກກອມມູນິດ ແລະ ກຳມະກອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ພັກກອມມູນິດ ອັງກິດໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັນສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສະສົມບັນດາຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ອັງກິດ, ນັບທັງບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.