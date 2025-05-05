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ຂ່າວສານ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ມີບົດຂຽນ “ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ”, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ 5 ໝວດຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພື້ນຖານ.
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ
ເປີດສາກບົດຂຽນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ທົບທວນຄືນບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດໃນຕະຫລອດ 80 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບາງຂໍ້ຈຳກັດ, ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຄວນປັບປຸງ. ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ໂລກພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄຫມ ສະນັ້ນ ເພື່ອຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ມີຫນ້າທີ່ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອປົດປ່ອຍທັງໝົດກຳລັງການອອກແຮງງານ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດຂອງທຸກແຫລ່ງກຳລັງ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງປະເທດຊາດ, ຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດເພື່ອພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ພັດ​ທະ​ນາ ກົນ​ດາວ​ໃຫ້ມີຄວາມສະ​ອາດ, ສວຍ​ງາມ, ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ພັດ​ທະ​ນາ ກົນ​ດາວ​ໃຫ້ມີຄວາມສະ​ອາດ, ສວຍ​ງາມ, ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳ ກົນດາວ ຕ້ອງຮີບດ່ວນເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງແຜນການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເມືອງ ກົນດາວ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. ສ້າງກົນດາວໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ, ສວຍງາມ, ທັນສະໄໝລະດັບສາກົນ, ກາຍເປັນຈຸດດ່ານໜ້າຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ, ຈຸດສຸມແມ່ນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສັກກະລະບູຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ.
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