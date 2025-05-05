ຂ່າວສານ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ 05/05/2025 ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ມີບົດຂຽນ “ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ”, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ 5 ໝວດຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພື້ນຖານ. ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມເປີດສາກບົດຂຽນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ທົບທວນຄືນບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດໃນຕະຫລອດ 80 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບາງຂໍ້ຈຳກັດ, ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຄວນປັບປຸງ. ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ໂລກພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄຫມ ສະນັ້ນ ເພື່ອຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ມີຫນ້າທີ່ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອປົດປ່ອຍທັງໝົດກຳລັງການອອກແຮງງານ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດຂອງທຸກແຫລ່ງກຳລັງ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງປະເທດຊາດ, ຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດເພື່ອພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)