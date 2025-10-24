Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເດີນທາງໄປ ນະຄອນຫຼວງ ໂຊເຟຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ບູນກາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດກັບຫວຽດນາມ, ແຕ່ປີ 1950, ການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໄດ້ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ.
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໄປຮອດ Sofia ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການ(ພາບ: VOV)
ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຮືອບິນພິເສດພາ ທ່ານ  ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນສາກົນ ໂຊເຟຍ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຜນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ບູນກາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມການເຊີນຂອງ ທ່ານ ປະທານນາທິບໍດີ ຣູແມນ ຣາເດບ (Rumen Radev). ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດກັບຫວຽດນາມ, ແຕ່ປີ 1950, ການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໄດ້ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ. ເດືອນສິງຫາ ປີ 1957, ປະທານ ໂຮຈີມິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ສາທາລະນະລັດ ບູນກາລີ ຢ້ຽມຢ່າງເປັນທາງການ, ສ້າງພື້ນຖານ, ເປີດໄລຍະການພັດທະນາອັນດີງາມໃນສາຍພົວພັນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນິວ​ຊີ​ແລນ​ກ່​ວາ 20 ແຫ່ງ​ຈະ​​ແລກ​ປ່ຽນການ​ຄ້າ​ໂດຍ​ກົງ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ 2025

ມີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນິວ​ຊີ​ແລນ​ກ່​ວາ 20 ແຫ່ງ​ຈະ​​ແລກ​ປ່ຽນການ​ຄ້າ​ໂດຍ​ກົງ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ 2025

ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກ່ວາ 20 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກນິວຊີແລນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຊອບແວ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ (ໝາກໄມ້), ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກ…
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top