ຂ່າວສານ
ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ດ່າໜັງ
ນະທີ່ນີ້, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕົກລົງເຫັນດີກັບພັກ, ລັດ ທີ່ໄດ້ເດັດດ່ຽວໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ລັດ ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້; ເດັດດ່ຽວ, ຢຶດໝັ້ນ ແກ້ໄຂກໍລະນີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ດັດປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດ; ຕາມທິດ ນະໂຍບາຍໃໝ່ດີກວ່ານະໂຍບາຍເກົ່າ.