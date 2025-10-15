Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ພິ​ທີ​ເປີດເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ

ພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ບັນດາເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ຫວຽດນາມ (ຄະນະຊີ້ນຳພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ) ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ 2025 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ຕຸລາ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ  ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ບັນດາເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ຫວຽດນາມ (ຄະນະຊີ້ນຳພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ 2025 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 8 ຕຸລາ, ໄດ້ມີກວ່າ 100 ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໂດຍການນຳຂັ້ນສູງ, ການນຳຂະແໜງການບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດເຊັນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີ 8 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາ, 32 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ກວ່າ  20 ງານວາງສະແດງຂອງບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ອະນຸກຳມະການສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ວັນເວລາ ໃຫ້ພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກາຊາ ຢູ່ ອີຢິບ: ສິ່ງທົດສອບໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກາຊາ ຢູ່ ອີຢິບ: ສິ່ງທົດສອບໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ການອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳໄດ້ເລີ່ມສົ່ງເຂົ້າເຂດນີ້ແລ້ວ, ລວມມີ “ລົດຂົນສົ່ງນັບຮ້ອຍຄັນໄດ້ຂົນສົ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top