ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ: ຮັບປະກັນໃຫ້ພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມທີ່ສຸດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ຕຸລາ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ບັນດາເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ຫວຽດນາມ (ຄະນະຊີ້ນຳພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ 2025 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 8 ຕຸລາ, ໄດ້ມີກວ່າ 100 ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໂດຍການນຳຂັ້ນສູງ, ການນຳຂະແໜງການບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດເຊັນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີ 8 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາ, 32 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ກວ່າ 20 ງານວາງສະແດງຂອງບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ອະນຸກຳມະການສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ວັນເວລາ ໃຫ້ພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມທີ່ສຸດ.