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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່​ງ​ເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຈຸດສຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານການກະກຽມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຈຸດສຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອສືບຕໍ່ສະແດງ, ໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນ. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບ, ປັບປຸງລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ; ເປັນເອກະພາບເວລາຈັດກອງປະຊຸມໃນເດືອນກັນຍາ ປີນີ້.

ເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມແມ່ນກົນໄກ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຂອບເຂດສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ (IPU) ແຕ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກປີນັບແຕ່ປີ 2014 ມາຮອດປະຈຸບັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປປ ລາວ ຫາລືກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເປັນ ປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024

ສປປ ລາວ ຫາລືກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເປັນ ປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024

ການກະກຽມດ້ານທີ່ພັກ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ, ຍານພາຫະນະ, ການກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ດ້ານເນື້ອໃນ, ຂະແໜງການ ບູລິມະສິດ ພາຍໃຕ້ 3 ເສົາປະຊາຄົມອາຊຽນ.
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