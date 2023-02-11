ຂ່າວສານ
ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານການກະກຽມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຈຸດສຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອສືບຕໍ່ສະແດງ, ໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນ. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບ, ປັບປຸງລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ; ເປັນເອກະພາບເວລາຈັດກອງປະຊຸມໃນເດືອນກັນຍາ ປີນີ້.
ເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມແມ່ນກົນໄກ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຂອບເຂດສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ (IPU) ແຕ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກປີນັບແຕ່ປີ 2014 ມາຮອດປະຈຸບັນ.