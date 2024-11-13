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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​​ນາງຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ຊູ​ແອັດ

ເມື່ອຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ Ulf Kristersson, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ Ulf Kristersson ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ (ພາບ: TTXVN)

ຢູ່ Stockholm, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພະຈິກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ulf Kristersson. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຊູແອັດ ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ຊູແອັດ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຊູແອັດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ; ພິເສດແມ່ນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຕິດພັນກັບນະວັດຕະກຳ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ulf Kristersson ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊູແອັດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຊູແອັດ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳສັງຄົມຂອງ ຊູແອັດ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
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