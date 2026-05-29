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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 29 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ​, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນສູງ​ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​​ໄປຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ Changi, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ ແຕ່​ວັນ​ທີ 29 – 31 ພຶດ​ສະ​ພາ ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ສິງ​ກະ​ໂປ ແລະ​ ພັນ​ລະ​ຍາ.
  ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ Changi, ສິງ​ກະ​ໂປ (ພາບ:TTXVN)  

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເຄ​ື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ, ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຈາກ​ທ່ານ Bastian Giegerich ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສາ​ກົນ (IISS), ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ມີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ເປີດ​ຄ​ຳ​ນຳ​ສະ​ເໜີກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri- La ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ.

ເມື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ, ຝ່າຍ ສ​ິງ​ກະ​ໂປ ມີ​ທ່ານ Josephine Teo ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ທ່ານ Rajpal Singh ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສິງ​ກະ​ໂປ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ; ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ແອັງ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສິງ​ກະ​ໂປ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ, ບັນ​ດາພະ​ນັກ​ງານສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສິງ​ກະ​ໂປ​.

ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri- La, ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ເປີດ​ຄຳ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ - ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ອາ​ຊີ ແລະ ໃນ​ໂລກ. ໂດຍ​ເປັນ​ທຳ​ນຽມ​ແລ້ວ, ແຕ່​ລະ​ປີ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສາ​ກົນ (IISS) ລ້ວນ​ແຕ່​ສະ​ຫງວນ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ທຳ​ອິດ ແລະ ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຫດ​ການ​ນີ້ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ນຳ, ປະ​ມຸກ​ລັດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ ແລະ ສຽງ​ເວົ້າ​​ທີ່ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕໍ່​ກັບສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ, ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັ​ນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອ​ກ​ຈາກນະ​ຄອນຫຼວງ ບາ​ງກອກ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ໄທ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 28 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊ​ອັບ​ແວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ (VINASA) ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026.
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