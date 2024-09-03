ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາອະດີດນັກສິລະປິນ
ເມື່ອໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວອະດີດນັກດົນຕີ ວັນກາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອະດີດນັກດົນຕີວັນກາວ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ນອກຈາກເພງຊາດ ແລ້ວ, ນັກດົນຕີ ວັນກາວ ຍັງມີຫຼາຍຜົນງານ, ບົດເພງອື່ນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍລັກສະນະຂົນຂວາຍ, ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈ ກໍຄື ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວອະດີດຈິດຕະກອນ ບຸ່ຍຈາງເຈຶອກ, ຜູ້ອອກແບບເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຈິດຕະກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນອີກດ້ວຍ.