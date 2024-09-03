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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 79 ປີ (ວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945 – 2 ກັນຍາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວ ອະດີດນັກດົນຕີ ວັນກາວ ແລະ ອະດີດຈິດຕະກອນ ບຸ່ຍຈາງເຈຶອກ, ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາຜູ້ອາວຸໂສໃນພື້ນຖານດົນຕີ ແລະ ຈິດຕະກຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄຫວ້ອາໄລອະດີດນັກດົນຕີ ວັນກາວ

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວອະດີດນັກດົນຕີ ວັນກາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອະດີດນັກດົນຕີວັນກາວ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ນອກຈາກເພງຊາດ ແລ້ວ, ນັກດົນຕີ ວັນກາວ ຍັງມີຫຼາຍຜົນງານ, ບົດເພງອື່ນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍລັກສະນະຂົນຂວາຍ, ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈ ກໍຄື ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

        ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວອະດີດຈິດຕະກອນ ບຸ່ຍຈາງເຈຶອກ, ຜູ້ອອກແບບເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຈິດຕະກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ບົດຂຽນໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ Times of India ລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ ໄດ້ສັງລວມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຄັດເລືອກ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຄັດເລືອກແຖວໜ້າ.
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