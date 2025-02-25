ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິກາໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະເຕ Jose Ramos-Horta
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະເຕ Jose Ramos-Horta ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານາທາບໍດີ ມາເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກຸມພາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕ ຈະປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໄລຍະ 2011 – 2030 ໂດຍໄວ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງປະເທດປະຊາທິປະໄຕ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຢັ້ງຢືນຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ຕີມໍແລັດສະເຕ ກາຍເປັນສະມາຊີກສົມບູນ ຂອງອາຊຽນໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມກັບ ຫວຽດນາມ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມໃນການຮ່ວມມື, ກຳແໜ້ນ ແລະ ຍາດແຍ່ງບັນດາທ່າອ່ຽງໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍຕີມໍແລັດສະເຕພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.