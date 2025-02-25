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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕ Jose Ramos-Horta

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕ ຈະປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໄລຍະ 2011 – 2030 ໂດຍໄວ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງປະເທດປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະເຕ Jose Ramos-Horta (ພາບ: Thống Nhất/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະເຕ Jose Ramos-Horta ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານາທາບໍດີ ມາເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກຸມພາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕ ຈະປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໄລຍະ 2011 – 2030 ໂດຍໄວ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງປະເທດປະຊາທິປະໄຕ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຢັ້ງຢືນຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ຕີມໍແລັດສະເຕ ກາຍເປັນສະມາຊີກສົມບູນ ຂອງອາຊຽນໂດຍໄວ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມກັບ ຫວຽດນາມ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມໃນການຮ່ວມມື, ກຳແໜ້ນ ແລະ ຍາດແຍ່ງບັນດາທ່າອ່ຽງໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍຕີມໍແລັດສະເຕພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ວິ​ວັດການ 30 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ອ​າ​ຊຽນ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ “ວິ​ວັດການ 30 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ອ​າ​ຊຽນ”

ງານວາງສະແດງມີພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນທີ່ສະແດງວິວັດການຂອງ ຫວຽດນາມໃນອາຊຽນ, ນັບແຕ່ເວລາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນເດືອນກໍລະກົດ 1995 ຕະຫຼອດຮອດບັນດາເຫດການໃຫຍ່ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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