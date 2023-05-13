ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ. ຊີວິດຂອງ ປຊຊ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ, ສະພາບຟື້ນຟູເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປຊຊ.
ສຳລັບຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງພັກ ແລະ ລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ບັນດາຄະດີເກົ່າຖືກຕິດຂ້າງໄວ້ກໍ່ໄດ້ພິພາກສາແລ້ວ. ມີບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໜີໄປຕ່າງປະເທດ ແຕ່ໜີກໍ່ບໍ່ໄດ້ດອກ. ສານໄດ້ພິພາກສາໂດຍບໍ່ມີໜ້າ, ເປົ້າໝາຍຈະບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກ. ຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ຫວຽດນາມ ມີສິດສົມທົບກັບປະເທດຕ່າງໆເພື່ອໄລ່ຈັບ. ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ຂ້ຽວຂາດ.