ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin ຢືນຢັນວ່າ Singapore ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນລໄຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin. ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊົມເຊີຍການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore. ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີ 2023. ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin ຢືນຢັນວ່າ Singapore ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານແຈ້ງໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊາບ ກ່ຽວກັບການພົບປະສົນທະນາກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຫ້ວ, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງສອງຝ່າຍເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຫັນດີຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການວິຊາສະເພາະ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນບັນດາຂົງເຂດເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ເວທີປາໄສສາກົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)