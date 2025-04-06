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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົ​ມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງການແລກປ່ຽນ, ໃນນັ້ນ ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ການນຳສອງທ່ານກໍຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມໃນບັນດາຂົງເຂດ.

        ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ, ໃນນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າລົງເປັນ 0% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ໝູນໃຊ້ອັດຕາພາສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍປະເພດສິນຄ້າຈາກ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສົ່ງເສີມ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ການນຳສອງທ່ານກໍຢັ້ງຢືນ ຈະພ້ອມກັນແລກປ່ຽນເພື່ອລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດໂດຍກົວ ເພື່ອຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ.
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