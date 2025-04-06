ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງການແລກປ່ຽນ, ໃນນັ້ນ ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ການນຳສອງທ່ານກໍຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມໃນບັນດາຂົງເຂດ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ, ໃນນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າລົງເປັນ 0% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ໝູນໃຊ້ອັດຕາພາສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍປະເພດສິນຄ້າຈາກ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສົ່ງເສີມ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ການນຳສອງທ່ານກໍຢັ້ງຢືນ ຈະພ້ອມກັນແລກປ່ຽນເພື່ອລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດໂດຍກົວ ເພື່ອຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນລະອຽດ.