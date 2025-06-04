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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຂວງ ຫວິງ​ລອງໃໝ່ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງເບັນເຈ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ເບັນແຈ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຈ່າວິງ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຫວິງລອງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການໂຮມ 3 ແຂວງ ຫວິງລອງ, ເບັນແຈ, ຈາວິງ ເຂົ້າກັນ ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໂຄງປະກອບການພັດທະນາຕາມທິດປະສົມ, ຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ເປີດພື້ນທີ່ໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີລັກສະນະເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນນຳກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫັນຈາກຮູບແບບພັດທະນາຕາມຫົວໜ່ວຍແຂວງ ມາເປັນຮູບແບບປະສານສົມທົບພັດທະນາເຂດ, ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່, ຫັນການບໍລິຫານພາກລັດເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

“ພາຍຫຼັງໂຮມ 3 ແຂວງ ເຂົ້າກັນແລ້ວ, ແຂວງ ຫວິງລອງໃໝ່ ຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ຈາກຮູບແບບການເຕີບໂຕແບບເກົ່າ ມາເປັນຮູບແບບພັດທະນາອີງໃສ່ນະວັດຕະກຳ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເໝາະສົມກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແບບທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ. ຈຸດສຸມແມ່ນພັດທະນາມີການຄັດຈ້ອນບັນດາຂະແໜງການຫຼັກແຫຼ່ງ, ບົນພື້ນຖານຂຸດຄົ້ນທ່າໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງສາມທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
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