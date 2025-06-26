ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ແຂວງ ກວ໋າງຈິ ໃໝ່ ສືບຕໍ່ປົວແປງພືິ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ແລະ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ.
ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ລັກສະນະເສີມສ້າງໃຫ້ກັນລະຫວ່າງສອງເຂດຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງໃໝ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດຄືນທັງໝົດລະບົບວາງແຜນຜັງ, ຈັດພື້ນທີ່ພັດທະນາຕາມທິດປະສົມ, ຮ່ວມສຳພັນເຂດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນເກົ່າ. ທາງແຂວງກໍຕ້ອງກຳນົດບັນດາແລວພັດທະນາຢ່າງຈະແຈ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທາງແຂວງກໍຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງມີຈຸດສຸມເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ການບໍລິການສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕາແສງເຂດພູດອຍ, ຊາຍແດນ, ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.