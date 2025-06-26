Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຂວງ ກ​ວ໋າງ​ຈິ​ ໃໝ່ ສືບ​ຕໍ່​ປົວ​ແປງ​ພືິ້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ແລະ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ.

        ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ລັກສະນະເສີມສ້າງໃຫ້ກັນລະຫວ່າງສອງເຂດຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງໃໝ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດຄືນທັງໝົດລະບົບວາງແຜນຜັງ, ຈັດພື້ນທີ່ພັດທະນາຕາມທິດປະສົມ, ຮ່ວມສຳພັນເຂດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນເກົ່າ. ທາງແຂວງກໍຕ້ອງກຳນົດບັນດາແລວພັດທະນາຢ່າງຈະແຈ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທາງແຂວງກໍຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງມີຈຸດສຸມເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ການບໍລິການສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕາແສງເຂດພູດອຍ, ຊາຍແດນ, ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກວດກາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວລຸລ່ວງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ກວດກາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວລຸລ່ວງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສູມຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຂໍ້ມູນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top